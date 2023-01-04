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Daily Mail: Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайших матчах из-за дисквалификации

Daily Mail: Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайших матчах из-за дисквалификации
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Инцидент после игры прошлого сезона с «Эвертоном», когда нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выбил телефон из рук одного из юных болельщиков, может иметь последствия для португальца и в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщает издание Daily Mail, 37-летний форвард должен отбыть двухматчевую дисквалификацию, которую на него наложила FA.

Запрет, который накладывается в одной лиге, по правилам ФИФА должен распространяться и на чемпионаты других стран. После решения комиссии FA английская Премьер-лига ушла на международный перерыв, после чего Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт из-за резонансного интервью форварда. Поэтому португалец до сих пор не отбыл своё наказание.

Следующий матч «Аль-Наср» проведёт уже завтра, 5 января, с клубом «Аль-Тае», после чего 14 января клуб сыграет со своим главным конкурентом по турнирной таблице — «Аль-Шабабом».

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