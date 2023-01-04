Воронов: все спорят, Роналду или Месси, мне больше нравится Месси. И тот, и тот — феномен

Атакующий защитник МБА Евгений Воронов поделился мнением о чемпионате мира по футболу и о Лионеле Месси.
«Я не фанат Месси, но мне кажется, это было заслуженно, что он выиграл. Я ему симпатизирую. Все спорят, Роналду или Месси, мне больше нравится Месси. И тот, и тот — феномен. Одни из величайших игроков в истории. Сто процентов, это топ-2 игрока последних 15 лет. Они делили «Золотые мячи» между собой, только в последние годы Бензема вмешался, Мбаппе, Левандовски… Но мне кажется, что та трагедия и тот путь, который проделал Месси к завоеванию чемпионского Кубка, – такого, даже если захочешь, в сценарии не напишешь. Последний гол, он забивает, Франция сравнивает… Мне как-то именно по-человечески хотелось, чтобы он завоевал этот кубок. Многие говорят: «Вот, величайший игрок всех времён». Но я бы не стал сравнивать эпохи, потому что в каждой эпохе есть своя легенда. Но, конечно, Месси поставил хорошую точку в своей карьере за сборную – выиграл наконец-таки этот кубок. Он долго к этому шёл. Заслужил», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
Полное интервью с Евгением Вороновым можно прочитать на «Чемпионате»:
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