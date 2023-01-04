«Ювентус» вырвал победу у «Кремонезе» в гостях благодаря голу Милика на 90+1-й минуте

Сегодня, 4 января, состоялись матчи 16-го тура итальянской Серии А, в котором туринский «Ювентус» играл на выезде с «Кремонезе», а «Фиорентина» дома принимала «Монцу».
«Ювентус» в своей встрече долго не мог распечатать ворота «Кремонезе». Хозяева, в свою очередь, также имели моменты для взятия ворот, но счёт всё равно оставался ничейным. Только на 90+1-й минуте встречи зрители увидели забитый мяч, когда форвард туринцев Аркадиуш Милик поразил ворота хозяев. Матч завершился победой «Ювентуса» со счётом 1:0.
«Фиорентина» в домашнем матче с «Монцей» вышла вперёд на 19-й минуте после гола Артура Кабрала. На 61-й минуте игрок гостей Карлос Аугусто сравнял счёт. В оставшееся время ни одна команда забитыми мячами не отметилась, и матч закончился вничью — 1:1.
- 4 января 2023
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