Наставник «Антальяспора» защитил судью от своих игроков после матча с «Фенербахче»

Главный тренер «Антальяспора» Нури Шахин защищал арбитра от своих же игроков после матча 17-го тура чемпионата Турции с «Фенербахче», сообщает Mirror.
По данным источника, по ходу матча футболисты «Антальяспорта» были недовольны судейством и пытались выяснить отношения с арбитром. Однако, главный тренер клуба не позволил футболистам добраться до судьи.
Сам матч завершился победой «Фенербахче» со счётом 2:1.
На данный момент «Антальяспор» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, записав в свой актив 16 очков. Серия поражений команды составляет три матча. «Фенербахче», в свою очередь, находится на втором месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидирующего «Галатасарая» команда отстаёт на 1 очко.
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