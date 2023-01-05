Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин: я очень рад, что смог прервать свою сухую серию

Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин: я очень рад, что смог прервать свою сухую серию
Комментарии

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0), а также прокомментировал тот факт, что ему удалось отличиться впервые с середины сентября 2022 года.

«Тут тяжело играть, имеется ввиду, играть хорошо. Но во второй половине матча у нас это получилось. Мы доминировали и забили четыре мяча. Я очень рад, что прервал свою безголевую серию. Голы очень имеют важное значение для возвращения уверенности в себе. Очень важный удар для меня, надеюсь, это был поворотный момент», — приводит слова 30-летнего футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне южнокореец принял участие в 22 матчах за «шпор» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма». Видеоролик:

Новость по теме
Форвард «Тоттенхэма» Кейн прокомментировал разгромную победу над «Кристал Пэлас»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023