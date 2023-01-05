Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин: я очень рад, что смог прервать свою сухую серию

Южнокорейский нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин высказался о матче 19-го тура чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (4:0), а также прокомментировал тот факт, что ему удалось отличиться впервые с середины сентября 2022 года.

«Тут тяжело играть, имеется ввиду, играть хорошо. Но во второй половине матча у нас это получилось. Мы доминировали и забили четыре мяча. Я очень рад, что прервал свою безголевую серию. Голы очень имеют важное значение для возвращения уверенности в себе. Очень важный удар для меня, надеюсь, это был поворотный момент», — приводит слова 30-летнего футболиста Sky Sports.

В нынешнем сезоне южнокореец принял участие в 22 матчах за «шпор» во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 2 ассиста.

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