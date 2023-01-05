Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона

Сергей Юран назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона
Комментарии

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением, каким клубам будет тяжело остаться по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге.

«В РПЛ будет сложно остаться трём командам, но в большей степени двум: «Торпедо» и «Химкам». То, что сейчас происходит в «Химках», а именно отказ от ведущих футболистов… С таким подходом у «Химок» путь в никуда. Это прямая дорога в Первую лигу.

Вторую путёвку разыграют «Торпедо» и «Факел». «Торпедо» — крепкая команда, но она нуждается в точечном усилении. Им не хватает трёх-четырёх квалифицированных футболистов», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 17 туров РПЛ в зоне стыковых матчей идут «Факел» (13-е место) и «Локомотив» (14-е). Напрямую вылетают «Химки» (15-е) и «Торпедо» (16-е).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023