Сергей Юран назвал команды, которым будет сложно остаться в РПЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением, каким клубам будет тяжело остаться по итогам сезона в Российской Премьер-Лиге.
«В РПЛ будет сложно остаться трём командам, но в большей степени двум: «Торпедо» и «Химкам». То, что сейчас происходит в «Химках», а именно отказ от ведущих футболистов… С таким подходом у «Химок» путь в никуда. Это прямая дорога в Первую лигу.
Вторую путёвку разыграют «Торпедо» и «Факел». «Торпедо» — крепкая команда, но она нуждается в точечном усилении. Им не хватает трёх-четырёх квалифицированных футболистов», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После 17 туров РПЛ в зоне стыковых матчей идут «Факел» (13-е место) и «Локомотив» (14-е). Напрямую вылетают «Химки» (15-е) и «Торпедо» (16-е).
- 5 января 2023
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