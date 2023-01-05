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Сергей Силкин — о нижней части таблицы РПЛ: вылететь несложно, сложнее вернуться

Сергей Силкин — о нижней части таблицы РПЛ: вылететь несложно, сложнее вернуться
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Бывший российский футболист, а также экс главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о борьбе за выживание в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Все команды, кто идёт внизу турнирной таблицы, будут цепляться. Но кто-то из них вылетит — это спортивная составляющая любого турнира. Борьба идёт и наверху, и внизу. А те, кто в середине, спокойно будут доживать чемпионат. Над ними не висит этот груз. Вылететь несложно, сложнее вернуться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 17 туров РПЛ в зоне стыковых матчей идут «Факел» (13-е место) и «Локомотив» (14-е). Напрямую на данную секунду вылетают «Химки» (15-е) и «Торпедо» (16-е).

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