Сергей Силкин — о нижней части таблицы РПЛ: вылететь несложно, сложнее вернуться

Бывший российский футболист, а также экс главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о борьбе за выживание в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.



«Все команды, кто идёт внизу турнирной таблицы, будут цепляться. Но кто-то из них вылетит — это спортивная составляющая любого турнира. Борьба идёт и наверху, и внизу. А те, кто в середине, спокойно будут доживать чемпионат. Над ними не висит этот груз. Вылететь несложно, сложнее вернуться», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



После 17 туров РПЛ в зоне стыковых матчей идут «Факел» (13-е место) и «Локомотив» (14-е). Напрямую на данную секунду вылетают «Химки» (15-е) и «Торпедо» (16-е).