Тотти предстанет перед итальянским судом по подозрению в отмывании денег

Бывший нападающий сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти предстанет перед судом по подозрению в отмывании денег, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Отмечается, что 46-летний экс-футболист причастен к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег». Банковские счета Тотти будут изучаться следователями, которых интересуют операции, проводившиеся в течение двух с половиной лет, в частности с букмекерскими конторами.



Одна из упомянутых сделок датируется августом 2022 года. Тотти беспроцентно одолжил € 80 тыс. одному из своих родственников. Сумма должна была сначала быть выплачена на общий счёт жены и дочери его друга, а затем пройти через общий счёт супругов и оказаться на личном счёте друга.



В июне 2020 года с двух банковских счетов, принадлежащих Тотти, также якобы осуществлялись подозрительные операции с казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе. «Существуют большие сомнения относительно реального назначения денег, отправленных в различные международные игорные дома», — пишут эксперты в одном из своих отчётов.

Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб: