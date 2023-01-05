Тотти предстанет перед итальянским судом по подозрению в отмывании денег

Бывший нападающий сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти предстанет перед судом по подозрению в отмывании денег, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что 46-летний экс-футболист причастен к «подозрительным операциям, о которых сообщили агенты по борьбе с отмыванием денег». Банковские счета Тотти будут изучаться следователями, которых интересуют операции, проводившиеся в течение двух с половиной лет, в частности с букмекерскими конторами.
Одна из упомянутых сделок датируется августом 2022 года. Тотти беспроцентно одолжил € 80 тыс. одному из своих родственников. Сумма должна была сначала быть выплачена на общий счёт жены и дочери его друга, а затем пройти через общий счёт супругов и оказаться на личном счёте друга.
В июне 2020 года с двух банковских счетов, принадлежащих Тотти, также якобы осуществлялись подозрительные операции с казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе. «Существуют большие сомнения относительно реального назначения денег, отправленных в различные международные игорные дома», — пишут эксперты в одном из своих отчётов.
Футболисты Серии А, игравшие только за один клуб:
- 5 января 2023
-
13:38
-
13:34
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
12:32
-
12:26
-
12:18
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:57
-
11:49
-
11:39
-
11:29
-
11:20
-
11:10
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:48
-
10:32
-
10:32
-
10:19
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:38
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:08
-
08:40
-
08:18