Видео: аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио»

Накануне уругвайский нападающий Луис Суарес официально стал игроком бразильской команды «Гремио». На презентацию футболиста в качестве игрока нового клуба пришли десятки тысяч фанатов — они до отказа заполнили домашний стадион «Гремио».
Аншлаг на презентации Луиса Суареса в «Гремио»
Напомним, Суарес заключил с «Гремио» контракт до декабря 2024 года. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии «Аль-Халидж» также делал футболисту предложение. Согласно информации СМИ, их соглашение длительностью 18 месяцев предполагало заработную плату в размере € 5,62 млн за всё время действия контракта, однако игрок принял решение перейти в бразильский клуб.
Последней командой 35-летнего Суареса был «Насьональ» из Уругвая. В составе этого клуба Луис стал чемпионом страны. За 12 встреч форвард сумел забить пять мячей и отдал три результативные передачи. Также уругваец играл на чемпионате мира в Катаре в составе национальной команды — за три встречи он отдал один голевой пас.
- 5 января 2023
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