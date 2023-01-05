Бывший менеджер «Зенита» и «Ромы» рассказал, чем российский клуб круче итальянского

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», рассказал, в чём преимущество клуба из Санкт-Петербурга над римлянами.



«Что круче у «Зенита» по сравнению с «Ромой»? Стадион. И постоянное наличие трофеев. Как-то в «Зените» было совещание, и меня спросили: «Александр, как «Рома» празднует победы?» А мне нечего ответить, потому что мы ничего не выигрывали, ха-ха.



В остальном уровень «Ромы» намного выше, в клубе нет никаких сдерживающих факторов. В «Зените» я иногда чувствовал излишнюю бюрократию. Мы же не работаем в ООН, чтобы она присутствовала. В итальянских клубах всё намного проще. В «Зените» же о каком-то потенциальном проекте могли думать месяц, даже когда для этого есть отличная возможность. Но мы будем сидеть и размышлять, а реально ли это отличная возможность», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Полную версию интервью с Александром Сапегой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».