Бывший менеджер «Зенита» и «Ромы» рассказал, чем российский клуб круче итальянского

Александр Сапега, бывший работник коммерческого отдела «Ромы» и бывший директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита», рассказал, в чём преимущество клуба из Санкт-Петербурга над римлянами.
«Что круче у «Зенита» по сравнению с «Ромой»? Стадион. И постоянное наличие трофеев. Как-то в «Зените» было совещание, и меня спросили: «Александр, как «Рома» празднует победы?» А мне нечего ответить, потому что мы ничего не выигрывали, ха-ха.
В остальном уровень «Ромы» намного выше, в клубе нет никаких сдерживающих факторов. В «Зените» я иногда чувствовал излишнюю бюрократию. Мы же не работаем в ООН, чтобы она присутствовала. В итальянских клубах всё намного проще. В «Зените» же о каком-то потенциальном проекте могли думать месяц, даже когда для этого есть отличная возможность. Но мы будем сидеть и размышлять, а реально ли это отличная возможность», — сказал Сапега в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полную версию интервью с Александром Сапегой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 5 января 2023
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