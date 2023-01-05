Презентацию Роналду в «Аль-Насре» смотрели 3 млрд человек, финал ЧМ собрал меньше

Презентацию нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба смотрели около 3 млрд человек. Об этом сообщает инсайдер Педру Сепулведа в своей социальной сети.

По информации источника, около 40 каналов показывали презентацию португальца. При этом аудитория финала чемпионата мира — 2022 составила 2 млрд зрителей.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду, оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.

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