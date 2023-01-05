Дмитрий Булыкин дал совет Александру Головину

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит остаться в своём нынешнем клубе и попытаться стать лидером монегасков.



«Вопрос в том, готов ли сам Головин к переходу в топ-клуб. Всегда тяжело проявить себя и доказать, когда приходишь в новый клуб. Зимнее трансферное окно не такое серьёзное. Обычно летом покупают тех, кто нужен и на кого будут надеяться.



Футболисты со всего мира хотят переехать в АПЛ, но туда не всех берут. Однако там лучшие предложения и по карьере, и по деньгам. Если проявит себя хорошо в «Монако» и будет лидером там, то на его месте никуда бы не дёргался. Мой совет: остаться в «Монако», добиваясь хороших результатов там.



Тем более Головин там обосновался и тренер ему доверяет. От добра добра не ищут. Если у него будет там всё получаться, то пусть остаётся и становится лидером команды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.