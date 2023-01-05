Червиченко: может, Головин и перерос «Монако». Но в той же Англии русофобы могут затравить

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре российского полузащитника «Монако» Александра Головина.
«Можно было бы сказать, что Головин готов к переходу в топ-клуб. Но сейчас очень важно, какой топ-клуб и где он располагается. Можно перейти в топ-клуб, который окажется в какой-нибудь той же сраной Англии — эти русофобы могут просто затравить парня.
Сейчас в футболе столько политики и всякого бреда, что уже не понимаешь, что лучше. Если в Монако всё спокойно, то не уверен, что в Великобритании или Испании будет нормальное отношение. А Головин человек настроения — он то феерит, то какой-то спад.
Не могу сказать, надо ли вообще переходить. С одной стороны, он «Монако», может, и перерос, но с другой стороны, от добра добра не ищут. А если тренер окажется русофобом, который может прийти позже? Очень много условностей. Политика вмешалась в футбол так, что он стал очень зависимым не от мастерства и футбольных вещей, а от всяких условностей.
В «Монако» у него всё прекрасно. Жизнь там прекрасная, игра идёт хорошо, лидер, трибуны любят — сам лично видел. К нему там относятся прекрасно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 5 января 2023
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