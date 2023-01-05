Дебют Роналду за «Аль-Наср» может быть отложен из-за лимита на легионеров

Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду, участие которого во встрече с «Аль-Тае» остаётся под вопросом из-за дисквалификации игрока в АПЛ, может пропустить первый матч за новый клуб по ещё одной причине: «Аль-Наср» превысил квоту на иностранных игроков, сообщает Daily Mail.



Ранее появилась информация, что в саудовской команде хотят, чтобы форвард сыграл в матче чемпионата с «Аль-Тае», несмотря на дисквалификацию игрока. В ноябре 2022 года Роналду получил наказание в виде отстранения от двух матчей: в апреле он разбил телефон маленькому болельщику после поражения «Манчестер Юнайтед» во встрече с «Эвертоном» (0:1). Если португалец появится на поле, то «Аль-Наср» будет оштрафован. Клуб согласен оплатить штраф.



По правилам ФИФА, любая дисквалификация до четырёх матчей или трёх месяцев, которую футболист отбыл не полностью до перехода в новую команду, должна быть завершена после трансфера.



Позже матч между «Аль-Насром» и «Аль-Тае», который должен был состояться сегодня, 5 января, был перенесён на сутки из-за погодных условий.

Новость по теме Роналду: хочу наслаждаться игрой и побеждать для «Аль-Насра»

Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»