Роналду: хочу наслаждаться игрой и побеждать для «Аль-Насра»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в саудовский клуб.

«Оказаться в Саудовской Аравии – это восхитительно. Это большая честь для меня. С нетерпением жду возможности начать играть и осчастливить людей. Самое важное для любого человека – это настоящее. Хочу наслаждаться и побеждать для клуба», – цитирует форварда клубная пресс-служба.

Контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до 2025 года. До перехода в «Аль-Наср» Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.

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