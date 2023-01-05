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Поттер: не хочу оправдываться, но «Челси» потерял ключевых игроков из-за травм

Поттер: не хочу оправдываться, но «Челси» потерял ключевых игроков из-за травм
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге прокомментировал состояние своего состава, который поредел после травм игроков.

«Ситуация, в которую мы попали, была довольно экстремальной с точки зрения количества игр, которые мы провели в Лиге чемпионов, а затем у нас случились травмы ключевых игроков. В конце концов, вы пытаетесь найти решение: как вам заменить Риса Джеймса? Как вы замените Н'Голо Канте? Как вы замените Уэсли Фофана? Это ребята, которые являются ключевыми игроками для нас. Я не хочу оправдываться, но нам нужна стабильность, и мы работаем в этом направлении.

Мы должны соответствовать форме и стараться соответствовать тем игрокам, которые у нас есть. Мы потеряли Джеймса и Мэйсона Маунта после нашей последней домашней игры. Это просто жизнь, которую вы ведёте как футбольный менеджер.

Когда вы играете в субботу, вторник, в субботу, во вторник, было бы неплохо сказать, что у нас есть 11 игроков и мы будем использовать их постоянно, но это не та реальность, которая у вас есть. Вы должны приспосабливаться, и, конечно, если результаты не идут хорошо, вы получаете шквал критики за это. Если вы не меняете свою формацию и проигрываете, вас критикуют. Это то, что есть. Нужно принять это», — приводит слова Поттера BBC.

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