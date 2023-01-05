Поттер: не хочу оправдываться, но «Челси» потерял ключевых игроков из-за травм

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге прокомментировал состояние своего состава, который поредел после травм игроков.
«Ситуация, в которую мы попали, была довольно экстремальной с точки зрения количества игр, которые мы провели в Лиге чемпионов, а затем у нас случились травмы ключевых игроков. В конце концов, вы пытаетесь найти решение: как вам заменить Риса Джеймса? Как вы замените Н'Голо Канте? Как вы замените Уэсли Фофана? Это ребята, которые являются ключевыми игроками для нас. Я не хочу оправдываться, но нам нужна стабильность, и мы работаем в этом направлении.
Мы должны соответствовать форме и стараться соответствовать тем игрокам, которые у нас есть. Мы потеряли Джеймса и Мэйсона Маунта после нашей последней домашней игры. Это просто жизнь, которую вы ведёте как футбольный менеджер.
Когда вы играете в субботу, вторник, в субботу, во вторник, было бы неплохо сказать, что у нас есть 11 игроков и мы будем использовать их постоянно, но это не та реальность, которая у вас есть. Вы должны приспосабливаться, и, конечно, если результаты не идут хорошо, вы получаете шквал критики за это. Если вы не меняете свою формацию и проигрываете, вас критикуют. Это то, что есть. Нужно принять это», — приводит слова Поттера BBC.
Самые быстрые отставки тренеров в футболе
- 6 января 2023
-
00:04
- 5 января 2023
-
23:59
-
23:44
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:28
-
23:15
-
23:09
-
23:00
-
22:55
-
22:49
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:02
-
22:01
-
22:00
-
22:00
-
21:50
-
21:39
-
21:31
-
21:30
-
21:20
-
21:15
-
21:08
-
21:00
-
21:00
-
20:52
-
20:37
-
20:30