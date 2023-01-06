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Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону» и переходить в «ПСЖ»

Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону» и переходить в «ПСЖ»
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Нападающий Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону». Француз также рассказал, что он не рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ».

«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне».

Переход в «ПСЖ»? Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.

Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.

Напомним, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничью — 1:1.

«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом».

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