Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону» и переходить в «ПСЖ»

Нападающий Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать «Барселону». Француз также рассказал, что он не рассматривает вариант с переходом в «ПСЖ».
«Я счастлив здесь и буду продолжать работать, чтобы продолжить свой путь в «Барселоне».
Переход в «ПСЖ»? Нет. Я хорошо себя чувствую здесь. У меня здесь хорошая жизнь, тренер верит в меня, и руководство тоже верит в меня.
Я доволен своей верой в себя и своим положением в клубе», – приводит слова Дембеле Mundo Deportivo.
Напомним, 31 декабря, на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне состоялся матч 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли две местные команды — «Барселона» и «Эспаньол». Финальный свисток Матеу Лаоса зафиксировал ничью — 1:1.
«Барселона» набрала 38 очков в 15 матчах Ла Лиги и занимает в турнирной таблице первое место, сравнявшись по очкам с «Реалом».
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