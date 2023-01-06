Коло Муани интересен «Баварии» и «МЮ». «Айнтрахт» хочет выручить € 90-100 млн за игрока

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани интересен «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».



Немецкий клуб не продаст 24-летнего нападающего зимой. Летом «Айнтрахт» может согласиться на переговоры, но запросит за игрока € 90-100 млн, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.



Сам футболист хочет перейти из «Айнтрахта» в «Баварию» или «Боруссию», а затем присоединиться к клубу из АПЛ.



Отмечается, что «Бавария» следит за французом. «Манчестер Юнайтед» также всерьёз интересуется им.



Коло Муани планирует остаться в «Айнтрахте» и после летнего трансферного окна, если команда будет выступать в еврокубках.



В этом сезоне нападающий забил восемь голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. На ЧМ-2022 он сыграл 180 минут за три матча в составе сборной Франции и забил в полуфинале.

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