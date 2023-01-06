Петржела: у «Зенита» никогда не вырастут молодые, если тренер предпочитает иностранцев

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал нынешнее руководство и тренерский штаб петербургской команды за предпочтение легионеров молодым российским игрокам.

«При той системе, какая работает в «Зените», у молодых нет никаких шансов попасть в команду. У меня было иначе. Я хотел, чтобы они пришли и заиграли, поэтому взял очень много дублёров. Сначала были Андрей Аршавин, Александр Кержаков, потом пришли Владимир Быстров, Игорь Денисов.

Что нужно сделать «Зениту», чтобы молодые ребята снова появлялись и попадали в стартовый состав? Многое зависит от тренера. Если он не хочет видеть русских ребят, а предпочитает только иностранцев… Так никогда не вырастут молодые. Зачем «Зениту» академия, когда их парни не играют? Клуб только теряет деньги.

Они не учат молодых. Для них лучше купить зарубежного опытного игрока, чем взять из академии. Но это плохая стратегия, потому что так русский футбол не будет на высоком уровне. Никогда команда не сыграет в Лиге чемпионов. С молодыми тяжело работать, потому что их надо охранять. Зрелого футболиста проще купить», — приводит слова Петржелы «РИА Новости Спорт».

Нынешним главный тренером «Зенита» является Сергей Семак. В текущем составе команды с берегов Невы выступают девять легионеров: бразильцы Иван Куарежма, Родригао, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вендел, Малком и Клаудиньо и колумбийцы Вильмар Барриос и Матео Кассьерра.