Тен Хаг — о Санчо: есть некоторые препятствия, но он движется в правильном направлении

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о восстановлении нападающего Джейдона Санчо.

«Футболисты — не роботы. Все люди разные, и нужен индивидуальный подход. Мы подумали, что в сотрудничестве с Джейдоном это был лучший вариант. У нас есть некоторые препятствия, но он движется в правильном направлении.



Я хотел бы вернуть Джейдона как можно скорее, но есть некоторые процессы, которые нельзя форсировать, и это один из них… Я также должен проявить терпение, хотя у меня его не хватает, потому что нам не хватает возможностей в атаке.



На данный момент он не в форме. Это также связано с моральным состоянием, но думаю, что сейчас он делает хорошие успехи в физической части, и это поможет ему. Надеюсь, что он сможет быстро вернуться, но я не могу сказать, когда это будет», — приводит слова тен Хага Reuters.

Санчо не играл за «Манчестер Юнайтед» с 22 октября из-за болезни, английский футболист также пропустил чемпионат мира 2022 года в Катаре. Англичанин в ноябре перестал вести свои социальные сети.

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