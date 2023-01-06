Бышовец — о клубах РПЛ: футбольные школы работают вхолостую. Уповают только на иностранцев

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Анатолий Бышовец раскритиковал футбольные школы клубов РПЛ.
«Команда выстраивается с учётом видения и требований тренера — кто и как вписывается в организацию игры. Для меня всегда было важным знание личностных качеств игрока, переносимости нагрузок, психологического состояния. Отсюда есть определённые проблемы среди приглашённых игроков «Динамо».
Уровень есть, но я бы не сказал, что это как-то влияет на игру и её организацию. Можно сделать скидку на то, что ещё недостаточно времени прошло для взаимопонимания.
У «Динамо» очень хорошая школа — очень много молодых и способных игроков. Меня убивает, что эта возможность приобрести футболистов тормозит развитие команды — это касается не только «Динамо». Футбольные школы работают вхолостую. Клубы уповают только на иностранцев — это так, чтобы снять с себя ответственность. Но у «Динамо» есть потенциал. Последнее слово за главным тренером», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 января 2023
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