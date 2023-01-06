Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бышовец — о клубах РПЛ: футбольные школы работают вхолостую. Уповают только на иностранцев

Бышовец — о клубах РПЛ: футбольные школы работают вхолостую. Уповают только на иностранцев
Комментарии

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Анатолий Бышовец раскритиковал футбольные школы клубов РПЛ.

«Команда выстраивается с учётом видения и требований тренера — кто и как вписывается в организацию игры. Для меня всегда было важным знание личностных качеств игрока, переносимости нагрузок, психологического состояния. Отсюда есть определённые проблемы среди приглашённых игроков «Динамо».

Уровень есть, но я бы не сказал, что это как-то влияет на игру и её организацию. Можно сделать скидку на то, что ещё недостаточно времени прошло для взаимопонимания.

У «Динамо» очень хорошая школа — очень много молодых и способных игроков. Меня убивает, что эта возможность приобрести футболистов тормозит развитие команды — это касается не только «Динамо». Футбольные школы работают вхолостую. Клубы уповают только на иностранцев — это так, чтобы снять с себя ответственность. Но у «Динамо» есть потенциал. Последнее слово за главным тренером», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените» «Везде в Европе знают Дзюбу, а не Малкома». Как россиянин работал в «Роме» и «Зените»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023