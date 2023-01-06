Месси не сыграет за «ПСЖ» в 1/32 Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет за свою команду в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору».
«Он провёл фантастический чемпионат мира. У него были определённые обязательства, он возвращался в Аргентину для празднования. Мы хотели, чтобы он восстановился у себя дома рядом со своей семьёй. Он не сыграет с «Шатору». Мы обсудили это с ним. Мы хотим, чтобы он подготовился к следующему матчу (с «Анже» в Лиге 1. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье Reuters.
Помимо вернувшегося после отпуска Месси, за «ПСЖ» в Кубке Франции также не сыграют нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, защитник Ашраф Хакими и полузащитник Марко Верратти. Мбаппе и Хакими получили дополнительный отдых для восстановления после чемпионата мира, Неймару предоставлена пауза из-за повреждения, полученного на мундиале, Верратти пропустит игру из-за дисквалификации.
Матч «ПСЖ» с «Шатору» состоится сегодня, 6 января. Начало — в 23:00 мск.
Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира
- 6 января 2023
-
12:24
-
12:16
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:50
-
11:44
-
11:41
-
11:35
-
11:26
-
11:25
-
11:22
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:35
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:15
-
10:10
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:52
-
09:45
-
09:42
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15