Месси не сыграет за «ПСЖ» в 1/32 Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не сыграет за свою команду в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору».

«Он провёл фантастический чемпионат мира. У него были определённые обязательства, он возвращался в Аргентину для празднования. Мы хотели, чтобы он восстановился у себя дома рядом со своей семьёй. Он не сыграет с «Шатору». Мы обсудили это с ним. Мы хотим, чтобы он подготовился к следующему матчу (с «Анже» в Лиге 1. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье Reuters.

Помимо вернувшегося после отпуска Месси, за «ПСЖ» в Кубке Франции также не сыграют нападающие Килиан Мбаппе и Неймар, защитник Ашраф Хакими и полузащитник Марко Верратти. Мбаппе и Хакими получили дополнительный отдых для восстановления после чемпионата мира, Неймару предоставлена пауза из-за повреждения, полученного на мундиале, Верратти пропустит игру из-за дисквалификации.

Матч «ПСЖ» с «Шатору» состоится сегодня, 6 января. Начало — в 23:00 мск.

Месси зажёг в ночном клубе после победы на чемпионате мира