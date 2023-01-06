Защитник «Баварии» Мазрауи пропустит 4-6 недель из-за коронавируса и перикардита

Защитник «Баварии» Нуссайр Мазрауи пропустит 4-6 недель из-за перенесённого заболевания коронавирусом и перикардита. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, марокканский защитник перенёс заболевание COVID в тяжёлой форме, после чего страдал от перикардита. Последние несколько дней Мазрауи сдавал анализы крови, по результатам которых было решено предоставить игроку «Баварии» отдых, в течение которого ему противопоказана физическая активность. После отдыха каждую неделю футболист будет проходить тестирования, которые помогут определить его готовность к возобновлению тренировок.

Болезнь Мазрауи ускорила переход в «Баварию» нидерландца Дейли Блинда. До этого планировалось, что марокканец будет играть на позиции левого защитника после травмы Лукаса Эрнандеса. Когда стало ясно, что Мазрауи выбыл из-за болезни, руководство мюнхенцев решило подписать контракт с Блиндом.

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