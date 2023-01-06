Каррера: если взять таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то они её выиграют

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пригласил бы своих бывших подопечных защитника Георгия Джикию и нападающего Квинси Промеса в клуб итальянской Серии A, если бы он возглавил такую команду.
«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей. Если ты возьмёшь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они её выиграют», — приводит слова Карреры Sport24.
Джикия и Промес играли под руководством Карреры в «Спартаке», завоевав под руководством итальянского тренера золото чемпионата России в 2017 году. Оба футболиста на текущий момент также защищают цвета московской команды.
- 6 января 2023
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