Каррера: если взять таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то они её выиграют

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что пригласил бы своих бывших подопечных защитника Георгия Джикию и нападающего Квинси Промеса в клуб итальянской Серии A, если бы он возглавил такую команду.

«Если бы я возглавил клуб Серии А, то первыми моими трансферами были Джикия и Промес. Это два лидера, которые ведут остальных за собой. Именно они могут перевернуть исход тяжелейших матчей. Если ты возьмёшь таких гладиаторов, как Промес и Джикия, на войну, то вместе они её выиграют», — приводит слова Карреры Sport24.

Джикия и Промес играли под руководством Карреры в «Спартаке», завоевав под руководством итальянского тренера золото чемпионата России в 2017 году. Оба футболиста на текущий момент также защищают цвета московской команды.