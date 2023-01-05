Главные задачи «Спартака» на зиму-2023

10 января игроки «Спартака» выйдут из отпуска, а с 13-го по 27-е красно-белые проведут стартовый зимний сбор в ОАЭ. Первую часть сезона команда Гильермо Абаскаля закончила на втором месте в чемпионате, отстав на шесть очков от лидирующего «Зенита», а также пробилась в плей-офф национального Кубка. Пока сборы не начались, прикидываем, как главному конкуренту «Зенита» сохранить и даже приумножить свою мощь.

Задача №1: отточить удобную для Промеса игру

Сила «Спартака» — в атаке. По забитым мячам в РПЛ (40) красно-белые уступают лишь «Зениту» (47), превосходя всех остальных на семь и более результативных попаданий. По ожидаемым голам лучше «Спартака» (34) вновь только «Зенит» (38).

Атака красно-белых успешна во многом благодаря Квинси Промесу. По итогам первой части сезона он лучший игрок РПЛ по сумме голов и передач (14+6) и непосредственному участию в голевых атаках команды (50%). Такого лидера нет больше ни у кого в лиге.

Всё идёт к тому, что Промес выдаст свой самый результативный сезон в чемпионате России. До повторения личного рекорда — всего лишь два результативных действия: пока самыми успешными для голландца являются сезоны-2015/2016 (18 голов и четыре ассиста) и 2017/2018 (15 голов и семь ассистов). На то, что те достижения удастся превзойти, указывает не только нынешняя высокая результативность, но и показатели ударов (4,1 за игру) и ключевых передач (3,5 за матч) — никогда в карьере Квинси они не были столь высокими на столь длинной дистанции, как половина сезона.

Квинси Промес Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Один из секретов успеха нынешнего Промеса — удобная для него модель, которую организовал главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Впервые за четыре года все матчи национального чемпионата «Спартак» начинал с двумя центральными защитниками, а не с тремя. Такой расклад даёт Промесу плюсы во всех фазах игры. Давайте остановимся на них подробнее.

При обороне дополнительный игрок впереди позволил «Спартаку» качественно прессинговать — в РПЛ сейчас красно-белым нет равных по интенсивности прессинга (соперники до потери мяча делают в среднем 8,7 передачи). Если в результате давления мяч получает Промес, то мастерски разбирается с оппонентом на разряженном пространстве — класс позволяет.

В результате прессинга Промес поразит ворота «Сочи»

Голевое открывание Промеса в игре с «Крыльями Советов» после удачного прессинга «Спартака»

При атаке дополнительный игрок впереди привлекает к себе дополнительное внимание, вследствие чего обороняющиеся периодически забывают Промеса в убойных зонах. Голландцу это и нужно!

Гол Промеса в матче с «Крыльями Советов»

Голевое открывание Промеса в матче с «Сочи»

При Абаскале Промес регулярно оказывается прямо перед воротами, что помогает ему забивать. В тех же контратаках тоже. При этом его позиция второстепенна — подобное происходит не только при игре на острие или позиции атакующего полузащитника в схеме 4-3-1-2, но и при номинальном расположении слева в расстановке 4-3-3. Тот случай, когда на первом месте для тренера расчёт на талант игрока, а не нарисованная в воображении структура игры.

Зимой «Спартаку» есть смысл усовершенствовать модель с Промесом в главной роли. В первой части получилось мощно, а ведь времени на подготовку летом было не так и много. Так что сейчас есть шанс добавить.

Задача №2: снизить зависимость от Промеса и Соболева

В текущем сезоне РПЛ лишь два игрока «Спартака» совершили более четырёх голевых действий. Помимо Промеса, это Соболев (семь голов и семь голевых передач). К примеру, у «Зенита» сразу у шести игроков восемь и более результативных свершений. Во время зимних сборов Абаскалю желательно раскрыть в атаке и других футболистов.

Потенциал для голевых свершений есть у многих: среди атакующих игроков сразу приходят на ум центрфорвард Николсон, игрок края атаки Зиньковский, атакующий полузащитник Игнатов… Но не факт, что один из них вдруг заиграет весной, ведь осенью не получилось. В этом плане гораздо интереснее истории Бальде и Мозеса — первый отбыл дисквалификацию, а второй должен вернуться после травмы ахилла. Каждый из них может сделать атаку существенно сильнее. Интересно, что в них очень верит бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, в чём признался изданию Metaratings.

Массимо Каррера бывший главный тренер «Спартака» «Не могу судить, какие позиции стоит укрепить «Спартаку» в зимнее ТО, потому что видел всего несколько игр. Однако если говорить о возвращении Мозеса и Бальде, то я уверен, что эти футболисты помогут команде, это игроки хорошего уровня».

Так как возвращаются Мозес и Бальде, необходимость в трансферах в атаку сейчас отсутствует. Нужно разобраться, как быть с имеющимися исполнителями.

До полученной травмы Виктор Мозес успел сыграть в текущем сезоне РПЛ 193 минуты, за которые отметился двумя забитыми мячами. Когда он был в строю, то выходил в атакующей тройке вместе с Соболевым и Промесом.

Виктор Мозес Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кейта Бальде успел сыграть в чемпионате России лишь 37 минут. До переезда в Россию он провёл несколько ярких лет в Италии. Наиболее успешен был в Серии А в сезоне-2016/2017 в составе «Лацио» — 16 голов и четыре ассиста. Если брать недавнее прошлое, то неплохо проявил себя в Серии А в розыгрыше-2020/2021 в составе «Сампдории» – семь голов и две передачи.

Кейта Бальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если зимой результативный прогресс случится у нескольких игроков «Спартака», Абаскаль может рискнуть и перейти на схему 4-2-3-1, отказавшись от одного мобильного центрального полузащитника. Но для начала красно-белым нужен хотя бы ещё один результативный футболист в компанию к Промесу и Соболеву.

Задача №3: наиграть основное оборонительное сочетание

По пропущенным мячам в РПЛ «Спартак» (18) уступает лишь «Зениту», но очень существенно (7). По допущенным ударам (11,3 за игру) надёжнее «Зенит» (6,8) и ЦСКА (10,9).

В первой части сезона у «Спартака» не было кадровой стабильности в центре обороны и опорной зоне. За счёт её обретения можно стать надёжнее.

В опорной зоне Абаскаль верит в Умярова. Но из-за травмы он пропустил пять матчей чемпионата на финише первой части. Также на позиции ближнего к защитникам хавбека играли Литвинов и Пруцев. Если брать показатели игры в защите, то Умярову нет равных по количеству успешных отборов (1,7 за матч) и перехватов (2). С высокой долей вероятности именно он будет основным во второй части сезона.

В центре обороны стабильно играл только Джикия. Его напарник постоянно менялся — им был то Литвинов, то Мевля, то Маслов, то Чернов. Интересно, что Литвинов из 14 матчей половину провёл в центре обороны, а ещё половину — в середине поля. Если чехарда в опорной зоне связана во многом с вылетом Умярова, то неопределённость сзади – с уходом Жиго и пока не найденной ему альтернативой. Пока не будет определённости на ключевой позиции, сложно ожидать как стабильности от игроков, так и надёжности сзади.

Наиль Умяров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Велик соблазн сказать, что «Спартаку» нужны трансферы для обретения надёжности. Но сразу необходимо вспомнить летнее подписание центрального защитника Мевли и левого защитника Мацея Рыбуса, которые так и не проявили себя. Чем делать такие трансферы, уж лучше раскрывать футболистов, которые есть в наличии.

Нынешней зимой Гильермо Абаскаль проведёт первые продолжительные сборы с командой. Уже одним этим подготовка «Спартака» к сезону интересна. Летом испанец за очень короткий промежуток времени смог реанимировать состав, который прошлый чемпионат России закончил на десятой строчке. Как думаете, что будет теперь?