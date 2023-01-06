Мбаппе и Хакими пытались замаскироваться на самой оживлённой улице Нью-Йорка. Видео

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими стали героями вирусного ролика в соцсетях. Футболисты отправились на отпуск в Нью-Йорк. Там они решили насладиться выступлениями уличных артистов на Таймс-сквер — самой оживлённой улице города.

Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, футболисты «замаскировались» — на их лицах было видно лишь глаза. Впрочем, маскировка получилась не идеальной, ведь люди всё равно узнали звёзд ЧМ-2022 и записали их на видео. Ролик с комичной маскировкой Мбаппе и Хакими быстро завирусился в Сети.

Мбаппе и Хакими маскируются на улицах Нью-Йорка

Ранее СМИ сообщали, что футболисты «ПСЖ» посетили в Нью-Йорке один из баскетбольных матчей НБА. Однако туда Мбаппе и Хакими ходили уже без маскировки.