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Дмитрий Кузнецов назвал позиции, в усилении которых ЦСКА нуждается больше всего

Дмитрий Кузнецов назвал позиции, в усилении которых ЦСКА нуждается больше всего
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, какие позиции необходимо укрепить армейцам в зимнее трансферное окно.

«ЦСКА нужно усиление в опорную зону, где начинается атака. Нужен ещё один нападающий и один центральный защитник. Защитники нужны всегда. Все говорят, что уйдут Дивеев и Жорка Щенников — у него много травм.

Думаю, что центральная зона полузащиты больше всего нуждается в усилении, потому что это мозг команды: такими были Головин, Влашич, Языджи. Нужен именно атакующий игрок. У ЦСКА нет такого футболиста.

Посмотрите на Зделара и Мендеса — что они делают в атаке? Нужен человек, который ведёт игру, а не стоит сзади. Каждый тренер хочет иметь в центре поля людей, которые ведут игру», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 6 января, ЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова.

После 17 туров армейцы занимают пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.

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