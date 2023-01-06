Дмитрий Кузнецов назвал позиции, в усилении которых ЦСКА нуждается больше всего

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал, какие позиции необходимо укрепить армейцам в зимнее трансферное окно.
«ЦСКА нужно усиление в опорную зону, где начинается атака. Нужен ещё один нападающий и один центральный защитник. Защитники нужны всегда. Все говорят, что уйдут Дивеев и Жорка Щенников — у него много травм.
Думаю, что центральная зона полузащиты больше всего нуждается в усилении, потому что это мозг команды: такими были Головин, Влашич, Языджи. Нужен именно атакующий игрок. У ЦСКА нет такого футболиста.
Посмотрите на Зделара и Мендеса — что они делают в атаке? Нужен человек, который ведёт игру, а не стоит сзади. Каждый тренер хочет иметь в центре поля людей, которые ведут игру», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 6 января, ЦСКА объявил о переходе защитника «Пари НН» Ильи Агапова.
После 17 туров армейцы занимают пятую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 29 очков.
- 6 января 2023
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