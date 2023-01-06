Спортдиректор «Пари НН»: Дзюба усилил бы наш клуб. Но у нас не было диалога с Артёмом
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Игорь Кудряшов заявил, что его команда не вела переговоров о переходе бывшего форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Артём Дзюба — квалифицированный футболист. Конечно же, он усилил бы «Пари НН». Но у нас не было диалога с Артёмом», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что услуги Дзюбы были предложены нижегородскому клубу. По информации источника, форвард договаривается о переходе в «Пари Нижний Новгород» самостоятельно.
Артём Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», однако за эту команду он провёл лишь пять матчей, забив один гол. Осенью россиянин расторг контракт с турками и стал свободным агентом.
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