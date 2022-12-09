Фанаты в Загребе бурно отпраздновали выход Хорватии в полуфинал чемпионата мира

После победы сборной Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира с Бразилией фанаты «клетчатых» в Загребе ярко праздновали успех своей национальной команды.

Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией:

Первые 120 минут противостояния завершились со счётом 1:1, в серии пенальти сильнее оказалась сборная Хорватии — 4:2.



Неймар открыл счёт в конце первого овертайма. Он на входе в штрафную отыгрался с Лукасом Пакета, а уже в завершении проскочил мимо вратаря и с острого угла пробил под перекладину.



Бруно Петкович сравнял счёт на 116-й минуте. Мислав Оршич прострелил от угла штрафной на радиус, откуда Петкович в касание нанёс удар — а мяч через рикошет от ноги защитника залетел в угол ворот. Отметим, что Оршич появился на поле на 114-й минуте, Петкович — на 72-й минуте.



Хорватия встретится в полуфинале чемпионата мира с победителем пары Аргентина – Нидерланды, чей матч проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, впереди Аргентина — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.