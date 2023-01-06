«Манчестер Сити» следит за ситуацией с контрактом Ферлана Менди с «Реалом»

Защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди отказывается от нового контракта с испанским клубом. За его ситуацией следит «Манчестер Сити», заинтересованный в подписании нового левого защитника. Об этом сообщает Sport.es.
Ферлан Менди стал игроком «Реала» летом 2019 года, перейдя из «Лиона». В нынешнем сезоне 27-летний защитник в 18 матчах за команду отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году (данные Transfermarkt).
Мадридский «Реал» после 15 матчей чемпионата Испании набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Столько же очков у «Барселоны», но они выше за счёт лучших дополнительных показателей. «Манчестер Сити» в чемпионате Англии расположился на второй строчке, набрав 39 очков в 17 встречах.
Видеообзор. «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 15-й тур:
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