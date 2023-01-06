The Athletic: «Манчестер Юнайтед» может вернуть Депая. Мемфис не против
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с лета 2015 по январь 2017 года. Об этом сообщает The Athletic. По сведениям источника, сам нидерландский футболист не против подобного перехода.
Мемфис Депай в 53 матчах за английскую команду забил семь голов и отдал шесть результативных передач. За «Барселону» Депай выступает с лета 2021 года. В четырёх матчах нынешнего сезона на клубном уровне Мемфис отметился одним мячом. Соглашение между сторонами истекает в конце текущего сезона.
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