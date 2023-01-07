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«Кадис» в гостях обыграл «Валенсию» и покинул зону вылета

«Кадис» в гостях обыграл «Валенсию» и покинул зону вылета
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Завершился матч 16-го тура испанской Примеры, в котором Валенсия на стадионе «Месталья» принимала «Кадис». Финальный свисток главного арбитра Пабло Гонсалеса Фуэртеса зафиксировал победу гостей со счётом 1:0.

На девятой минуте встречи форвард гостей Рубен Собрино прорвался по правому флангу и прострелил к линии штрафной «Валенсии», а полузащитник Рубен Алькарас нанёс точный удар по воротам «летучих мышей». Этот гол остался единственным в матче.

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Победа позволила «Кадису» набрать 15 очков и обойти «Эспаньол» в турнирной таблице Ла Лиги: команда поднялась на 17-ю строчку, покинув зону вылета. В активе «Валенсии» по-прежнему 19 очков – коллектив Дженнаро Гаттузо расположился в середине турнирной таблицы – на 10-м месте.

В следующем матче «Валенсии» предстоит битва с мадридским «Реалом» за Суперкубок Испании. Команды сыграют 11 января. «Кадис» 16 января в матче Примеры сыграет с «Эльче», который до сих пор не имеет побед в текущем розыгрыше чемпионата.

Испания - Примера. 16-й тур
06 января 2023, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Алькарас – 9'
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