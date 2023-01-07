Источник: «Торпедо» и «Ахмат» договариваются по Трошечкину

Московское «Торпедо» ведет переговоры с грозненским «Ахматом» по трансферу полузащитника Александра Трошечкина, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, речь идет о выкупе трансфера, при этом черно-белые не готовы платить больше 400 тыс. евро за трансфер игрока — в «Ахмате», вероятно, ориентируются на сумму не менее 500 тыс. евро.
В нынешнем сезоне Трошечкин принял участие в 22 встречах за «Ахмат» во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя голевыми передачами.
Действующий контракт футболиста с грозненским клубом истекает в конце сезона-2023/2024.
Грозненский «Ахмат» после 17 туров Российской Премьер-лиги располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 26 баллов. «Торпедо» находится на последней позиции с шестью очками.
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