Тони Адамс: Сака ничуть не хуже Месси

Бывший защитник «Арсенала» Тони Адамс сравнил уровень игры вингера лондонского клуба Букайо Сака с уровнем нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.
«Я считаю, что Сака сейчас является лучшим игроком сезона, этот малый просто феноменальный. Я немного ругал Гарета Саутгейта за то, что он убирал его с поля во время матчей ЧМ-2022. Сака ничуть не хуже Месси. Лео, очевидно, близок к завершению карьеры.
Даже когда мы сомневаемся в Сака, а Букайо не забивает пенальти в финале чемпионата Европы, он всё равно возвращается.
Сака всегда создаёт голевые моменты и забивает, это феноменальный футболист. Это лучший игрок сборной Англии и «Арсенала», — приводит слова Адамса Goal.com.
В нынешнем сезоне АПЛ на счету Сака шесть голов и столько же результативных передач в 17 матчах.
Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ
- 7 января 2023
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