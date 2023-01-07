Сетьен: мне не нужна была победа Месси на ЧМ-2022, чтобы считать его лучшим в истории

Главный тренер «Вильярреала» Энрике Сетьен заявил, что считает нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком в истории даже без золотой медали чемпионата мира.
«Конечно, я рад за Месси. Справедливо, что он выиграл ЧМ-2022. Аргентина была самой сплочённой командой, особенно в финале, она сделала больше других.
Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя мне не нужно было, чтобы он выиграл чемпионат мира, чтобы считать его лучшим в истории. Я уверен в этом и говорил уже неоднократно. Он 15 лет подряд забивал по 40 голов», — приводит слова Сетьена Cadena SER.
Напомним, сборная Аргентины в финале чемпиона мира обыграла Францию. Лионель Месси по ходу матча записал на свой счёт дубль. После окончания турнира Месси был признан его лучшим игроком.
Фанаты набили татуировки с портретом Месси
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