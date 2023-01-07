Талалаев рассказал, что заболел во время отпуска

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал, как провёл отпуск.
«Первые дни отпуска я провёл в Москве, затем летал на море. В полёте у меня поднялась температура, которая держалась дня четыре. Обидно, когда специально прилетаешь куда-то далеко, хочется позагорать, поплавать, а вместо этого восемь из 12 дней ты болеешь, пьёшь антибиотики. Самое неприятное — это последствия. Прошло уже практически 40 дней, а неприятный кашель всё ещё остаётся.
У футболистов отпуск зимой, поэтому я всегда призываю игроков по возможности съездить на море, поплавать, чтобы суставо-связочный аппарат получил разгрузку. Мы составляем специальную программу на отпуск. В ней есть 12-14 дней, когда футболисты не должны играть ни в какие подвижные игры на жёстких покрытиях. Разрешены только плавание, бадминтон, волейбол на песке, даже настольный теннис в этот период мы не рекомендуем», — приводит слова Талалаева официальный сайт «Торпедо».
- 7 января 2023
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