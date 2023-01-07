Бернардески: то, чему Виалли научил игроков сборной Италии, останется навсегда

Полузащитник «Торонто» и сборной Италии Федерико Бернардески отреагировал на смерть бывшего тренера национальной команды Джанлуки Виалли. Специалист скончался 6 января в возрасте 58 лет.
«Если бы он получил хотя бы 1% от того, что дал нам, я был бы самым счастливым человеком в мире. Когда Виалли говорил, все молчали, наступала абсолютная тишина. Он всегда достигал своих целей. Он смог передать нам свой дар наилучшим образом, и я думаю, что это его наследие. То, чему Виалли научил нас, останется навсегда.
Виалли никогда не делал что-то для того, чтобы получить выгоду для себя. Он отдавал себя и делал всё для нас. Он работал с нами, пытался создать атмосферу и связь. Но он сам и был той связью, той тайной. Нам повезло знать этого человека», — приводит слова Бернардески Sky Sport Italia.
- 7 января 2023
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