Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бернардески: то, чему Виалли научил игроков сборной Италии, останется навсегда

Бернардески: то, чему Виалли научил игроков сборной Италии, останется навсегда
Комментарии

Полузащитник «Торонто» и сборной Италии Федерико Бернардески отреагировал на смерть бывшего тренера национальной команды Джанлуки Виалли. Специалист скончался 6 января в возрасте 58 лет.

«Если бы он получил хотя бы 1% от того, что дал нам, я был бы самым счастливым человеком в мире. Когда Виалли говорил, все молчали, наступала абсолютная тишина. Он всегда достигал своих целей. Он смог передать нам свой дар наилучшим образом, и я думаю, что это его наследие. То, чему Виалли научил нас, останется навсегда.

Виалли никогда не делал что-то для того, чтобы получить выгоду для себя. Он отдавал себя и делал всё для нас. Он работал с нами, пытался создать атмосферу и связь. Но он сам и был той связью, той тайной. Нам повезло знать этого человека», — приводит слова Бернардески Sky Sport Italia.

«Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли «Это была его борьба, он хотел разобраться сам». Каким мир запомнит легендарного Виалли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023