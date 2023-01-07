Юрген Клопп отреагировал на новость о смерти Джанлуки Виалли

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на новость о смерти итальянского футболиста Джанлуки Виалли, ушедшего из жизни в возрасте 58 лет.

«Я никогда не встречался с ним, но все знают, каким игроком он был. Когда видите реакцию его бывших товарищей по команде, бывших коллег, то это многое говорит о том, каким человеком он был. Действительно грустно.

Я думаю, что довольно редко кто-то думает: «Ладно, он достаточно прожил», — в 58 определённо нет. Когда самому исполнилось 55, тогда понимаешь: боже, это приближается. Это действительно тяжело, и реакция говорит сама за себя. Я не знал его лично, я знал его только как футбольного фаната, и он, очевидно, был выдающимся игроком. Я желаю его семье всего наилучшего, его друзьям — необходимых сил, чтобы пройти через это. Определённо его запомнят в лучшем виде», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».