Анчелотти — о смерти Виалли: для меня это грустный день. Я прощаюсь с другом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о кончине итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли.
«Пусть он покоится с миром. Для меня это грустный день. Я прощаюсь с другом, коллегой, очень хорошим человеком и отличным игроком», — сказал Анчелотти на пресс-конференции «Реала», сдерживая слёзы.
Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии и выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выиграл Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».
После завершения карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии, а также возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.
- 7 января 2023
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