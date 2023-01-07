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Анчелотти — о смерти Виалли: для меня это грустный день. Я прощаюсь с другом

Анчелотти — о смерти Виалли: для меня это грустный день. Я прощаюсь с другом
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал новость о кончине итальянского футболиста и тренера Джанлуки Виалли.

«Пусть он покоится с миром. Для меня это грустный день. Я прощаюсь с другом, коллегой, очень хорошим человеком и отличным игроком», — сказал Анчелотти на пресс-конференции «Реала», сдерживая слёзы.

Виалли провёл 59 матчей в составе сборной Италии. С «Челси» он становился победителем Кубка Англии и выигрывал Кубок обладателей кубков. В составе «Ювентуса» итальянский форвард выиграл Лигу чемпионов. Также он выступал за «Сампдорию» и «Кремонезе».

После завершения карьеры футболиста Виалли был играющим тренером «Челси», ассистентом наставника сборной Италии, а также возглавлял «Уотфорд». Летом 2022 года Джанлука рассказывал о борьбе с раком и признавался, что боится смерти.

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