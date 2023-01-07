«Рад вернуться в команду». Лантратов — о переходе в «Локомотив»

Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о переходе в стан железнодорожников. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки».

«Эмоции самые положительные. Я безусловно рад возвращению в «Локомотив».



С кем-то поддерживал связь? Да, мы хорошо общались. Ребята уже были игроками основы, когда я был в команде. Были молодыми, но уже находились в обойме. С Гильерме мы много раз пересекались на поле и после «Локомотива», и в сборной были вместе. Рад вернуться в команду», — приводит слова Лантратова официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов сыграл 14 матчей. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными баллами после 17 матчей.