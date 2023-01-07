«Рад вернуться в команду». Лантратов — о переходе в «Локомотив»
Поделиться
Вратарь московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о переходе в стан железнодорожников. Ранее футболист выступал за подмосковные «Химки».
«Эмоции самые положительные. Я безусловно рад возвращению в «Локомотив».
С кем-то поддерживал связь? Да, мы хорошо общались. Ребята уже были игроками основы, когда я был в команде. Были молодыми, но уже находились в обойме. С Гильерме мы много раз пересекались на поле и после «Локомотива», и в сборной были вместе. Рад вернуться в команду», — приводит слова Лантратова официальный сайт «Локомотива».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов сыграл 14 матчей. «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 набранными баллами после 17 матчей.
Новость по теме«Локомотив» объявил о трансфере Ильи Лантратова
Комментарии
- 7 января 2023
-
15:43
-
15:39
-
15:30
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:38
-
14:38
-
14:24
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:30
-
13:18
-
13:10
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:43
-
12:33
-
12:32
-
12:14
-
12:08
-
12:00
-
11:57
-
11:48
Партнерский контент