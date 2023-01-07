Анатолий Бышовец считает, что РПЛ необходимы послематчевые интервью судей
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Бывший наставник нескольких российских клубов Анатолий Бышовец прокомментировал идею внедрить обязательные послематчевые интервью судей.
«РПЛ необходимы послематчевые интервью судей. С учётом проблем двойных и тройных стандартов. Я думаю, что есть знание и понимание — как это можно устроить», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, с 1 по 11 февраля в ОАЭ пройдёт товарищеский турнир команд Российской Премьер-Лиги, в котором судьи будут давать комментарии после игр. В соревновании примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Первоначальная идея давать судьям интервью после встреч была введена ФИФА на чемпионате мира, который прошёл в 2022 году в Катаре.
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