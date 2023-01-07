Лантратов вспомнил, как в 18 лет чуть не сломал палец Гильерме
Поделиться
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, вернувшийся в команду в зимнее трансферное окно, рассказал о случае с Маринато Гильерме, который произошёл более девяти лет назад.
«Всё самое интересное — то, что нельзя рассказывать (улыбается). Могу вспомнить случай с Гилей. На самой первой тренировке в Баковке, в 18 лет, я чуть палец на ноге ему не сломал. Боролись за верховой мяч, и я приземлился ему на ногу. Но Гиля достаточно спокойно отреагировал на этот момент», — приводит слова Лантратова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
Илья Лантратов выступал за команды структуры «Локомотива» с февраля 2014 по июль 2016 года. Позднее он был футболистом «Шинника», «Балтики», «Факела», а с июля 2019-го выступал за «Химки».
Комментарии
- 7 января 2023
-
18:51
-
18:38
-
18:25
-
18:19
-
18:15
-
18:04
-
18:00
-
17:51
-
17:42
-
17:35
-
17:27
-
17:20
-
17:11
-
17:01
-
17:00
-
16:51
-
16:35
-
16:35
-
16:27
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:56
-
15:43
-
15:39
-
15:30
-
15:28
-
15:25
-
15:23
-
15:14
-
15:07
-
15:06
-
15:00
-
14:49
-
14:38
Партнерский контент