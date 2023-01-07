Лантратов вспомнил, как в 18 лет чуть не сломал палец Гильерме

Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов, вернувшийся в команду в зимнее трансферное окно, рассказал о случае с Маринато Гильерме, который произошёл более девяти лет назад.

«Всё самое интересное — то, что нельзя рассказывать (улыбается). Могу вспомнить случай с Гилей. На самой первой тренировке в Баковке, в 18 лет, я чуть палец на ноге ему не сломал. Боролись за верховой мяч, и я приземлился ему на ногу. Но Гиля достаточно спокойно отреагировал на этот момент», — приводит слова Лантратова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Илья Лантратов выступал за команды структуры «Локомотива» с февраля 2014 по июль 2016 года. Позднее он был футболистом «Шинника», «Балтики», «Факела», а с июля 2019-го выступал за «Химки».