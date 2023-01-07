В «Баварии» высказались о будущем Бенжамена Павара в команде. Им интересуется «Барселона»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, что клуб намерен сохранить в команде защитника Бенжамена Павара.

«У нас будут переговоры с Паваром о новом контракте, так как Бенжамен — очень важный игрок для нас, и у нас всё ещё есть большие планы на него. Он сказал мне, что чувствует себя очень комфортно в «Баварии», — приводит слова Салихамиджича канал MiaSanMia в «Твиттере».

Бенжамен Павар выступает за «Баварию» с 2019 года. Действующий контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 13 матчах чемпионата Германии и забил один гол.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в Лиге чемпионов в ночном клубе. Видеоролик: