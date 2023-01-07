Романо: «Челси» начал переговоры по трансферу Маркуса Тюрама

«Челси» продолжает искать усиления в атаку, несмотря на подписание форварда Давида Датро Фофана. Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, лондонцы начали переговоры с мёнхенгладбахской «Боруссией» о трансфере нападающего Маркуса Тюрама.
25-летний француз находится на карандаше у многих топ-клубов Европы, так как летом заканчивается его контракт с немецким клубом. Однако в «Челси» намерены форсировать события и подписать игрока уже в январе. Сам Тюрам пока не спешит с принятием решения о своём будущем и намерен рассмотреть все возможные варианты.
В текущем сезоне чемпионата Германии Тюрам провёл 15 встреч за «Боруссию», в которых забил 10 мячей и отдал три результативные передачи. Также на его счету два голевых паса в пяти матчах за сборную Франции на чемпионате мира.
Самые дорогие футболисты по сумме трансферов:
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