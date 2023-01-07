Курбан Бердыев дал первое интервью в качестве главного тренера «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев поделился впечатлениями от проведённой первой тренировки в команде.
«Моя первая тренировка с командой? Я ребятам на установке сказал, что тренерский штаб очень рад приходу в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями подтвердим то, что «Сочи» выиграл серебряные медали в прошлом сезоне. Очень рад видеть ребят, с которыми уже работал, потому что их хорошо знаю, знаю их возможности. Надеюсь, что всё будет нормально», — cказал Бердыев в видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи».
О назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце ноября. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. После 17 матчей в Российской Премьер-Лиге «Сочи» с 25 очками занимает в турнирной таблице девятое место.
- 7 января 2023
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