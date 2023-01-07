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Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» разгромно проиграл «Блэкпулу» в Кубке Англии

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» разгромно проиграл «Блэкпулу» в Кубке Англии
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Сегодня, 7 января, на стадионе «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Местный «Блэкпул», выступающий во втором дивизионе Англии, встречался с «Ноттингем Форест», представляющим английскую Премьер-лигу. Финальный свисток Джеймса Линингтона зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: отличился Марвин Экпитета. Следующий гол в матче пришлось ждать до 64-й минуты, когда точным ударом с паса Джерри Йетса отметился Иан Поведа-Окампо. Через несколько минут Си-Джей Хэмилтон с передачи Кеннета Дагалла сделал счёт 3:0, а на 87-й Йетс с паса Поведы-Окампо забил четвёртый. Единственный гол «Ноттингема» на 90+2-й забил Райан Йейтс.

Кубок Англии. 3-й раунд
07 января 2023, суббота. 18:00 МСК
Блэкпул
Блэкпул
Окончен
4 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Экпитета – 17'   2:0 Поведа-Окампо – 64'   3:0 Хэмилтон – 71'   4:0 Йетс – 87'   4:1 Йейтс – 90+2'
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