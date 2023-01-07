Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» разгромно проиграл «Блэкпулу» в Кубке Англии

Сегодня, 7 января, на стадионе «Блюмфильд Роуд» в Блэкпуле прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Местный «Блэкпул», выступающий во втором дивизионе Англии, встречался с «Ноттингем Форест», представляющим английскую Премьер-лигу. Финальный свисток Джеймса Линингтона зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте: отличился Марвин Экпитета. Следующий гол в матче пришлось ждать до 64-й минуты, когда точным ударом с паса Джерри Йетса отметился Иан Поведа-Окампо. Через несколько минут Си-Джей Хэмилтон с передачи Кеннета Дагалла сделал счёт 3:0, а на 87-й Йетс с паса Поведы-Окампо забил четвёртый. Единственный гол «Ноттингема» на 90+2-й забил Райан Йейтс.