Артём Дзюба опубликовал поздравление с Новым годом и Рождеством
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Российский нападающий Артём Дзюба, в данный момент находящийся без команды, записал для своих подписчиков в соцсетях поздравление с прошедшим Новым годом и Рождеством.
Поздравление Артёма Дзюбы с Новым годом и Рождеством. Видеоролик:
«Дорогие друзья, уважаемые подписчики. Хочу всех вас поздравить с Новым годом и прекрасным Рождеством. В этот чудесный праздник хочу пожелать вашим семьям и домам здоровья, доброты и улыбок. Всего самого наилучшего. Берегите друг друга в это непростое время, пусть всё будет замечательно у всех нас. Не забывайте оставаться детьми, умейте веселиться и улыбаться. Всех с праздником», — сказал Дзюба на видео.
34-летний Дзюба находится без клуба с ноября 2022 года, когда покинул турецкую команду «Адана Демирспор».
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