Аллегри высказался о победе «Ювентуса» над «Удинезе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над «Удинезе» (1:0), а также высказался о состоянии Анхеля Ди Марии и Федерико Кьезы, который отсутствовал год из-за травмы.

«Мы идём хорошим курсом, но мы должны поднять планку уровня нашей производительности. В первом тайме мы ничего не сделали, мы совершили немного ударов, со слишком поспешными прострелами. Во втором тайме у нас было несколько шансов. Конечно, для победы в играх важен технический уровень игроков.

Ди Мария сыграл 60 минут на хорошем уровне, вернувшись после 15 дней отдыха. Поэтому я бы сказал, что он показал хорошую игру, чем я доволен. Но я рад всем ребятам, которые сегодня вложили в победу своё сердце и желание.

Кьеза? Он год отсутствовал из-за травмы, поэтому риск повреждения мышц не за горами. Сегодня на правом фланге он был довольно закрыт, я попробовал его слева, и у него было два или три момента. Когда игроки возвращаются после длительных травм, это нормально, что им нужно время, чтобы вернуть свою форму», — приводит слова Аллегри Pazzi Di Fanta.

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