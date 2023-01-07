«Ньюкасл» проиграл команде с третьего дивизиона Англии в Кубке страны

Сегодня, 7 января, на стадионе «Хиллсборо» прошёл матч третьего раунда Кубка Англии. Местный «Шеффилд Уэнсдей» встречался с «Ньюкаслом». Финальный свисток Майкла Солсбери зафиксировал сенсационную победу домашней команды со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт на 52-й минуте: с передачи Денниса Аденирана отличился Джош Уиндасс. Через 14 минут Уиндасс оформил дубль, но в этот раз он забил с паса Майкла Смита. Единственный гол «Ньюкасла» был забит на 69-й минуте. Его автор – Бруно Гимарайнс.
Отметим, что «Шеффилд Уэнсдей» выступает в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии. После 25 матчей турнира команда набрала 52 очка и занимает в турнирной таблице второе место. «Ньюкасл» в английской Премьер-лиге идёт на третьей строчке, набрав в 18 матчах 35 очков.
- 7 января 2023
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