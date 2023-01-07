«Барселона» заинтересована в подписании Порро из «Спортинга». За него просят € 45 млн

«Барселона» провела переговоры со «Спортингом» по поводу возможного перехода правого защитника португальской команды Педро Порро. Об этом сообщает Record.

Испанский клуб продолжает поиски футболиста на позицию правого защитника, и Порро мог бы стать претендентом на эту должность. Однако «Барселона» продолжает испытывать финансовые проблемы, а «Спортинг» не намерен отпускать испанца дешевле € 45 млн, которые прописаны у него в качестве отступных.

В нынешнем сезоне на счету защитника участие в 21 матче, в которых он забил два гола и отдал 10 результативных передач. В марте 2021 года Порро также единожды сыграл за основную сборную Испании.

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